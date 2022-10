globalist Modifica articolo

27 Ottobre 2022 - 18.29

Gli Usa intendono usare il loro arsenale nucleare come deterrenza da «tutte le forme di attacco strategico», compresi quelle con armi convenzionali. Lo afferma il Pentagono in un documento strategico diffuso oggi, sullo sfondo dell’escalation con la Russia per la guerra in Ucraina.

«Questo include l’impiego di armi nucleari di qualsiasi dimensione e include attacchi ad alto rischio di natura strategica che usino mezzi non nucleari», ha spiegato un alto dirigente del Pentagono ai reporter.