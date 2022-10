Ucraina, l'ex comandante del gruppo Wagner: "Per i russi sarà difficile resistere ancora"

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 14.43

Marat Gabidullin, ex comandante del Gruppo Wagner, in un’intervista a Formiche.net ha sostenuto l’enorme difficoltà che le forze russe stanno incontrando in questa seconda parte di guerra contro l’Ucraina. “Penso che sia molto difficile per le forze russe resistere all’avanzata degli ucraini. Mancano di armi moderne così come di comandanti abili, e la comprensione della situazione sul terreno deriva da questi ultimi. Inoltre le forze russe patiscono un addestramento molto scarso”.

“Posso dire che gli ucraini hanno l`opportunità di riconquistare Kherson”. Sulla strategia militare del Cremlino, Gabidullin ritiene che “c`è una sorta di malinteso nella mentalità della gerarchia politica russa, una percezione capovolta nella testa dei vertici”.

“Non ha senso da un punto di vista ragionevole. Se si agisce come un pazzo, questo è solo un altro modo di comportarsi. E loro si comportano da pazzià è come un`infezione, una specie di malattia”, ha detto.