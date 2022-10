Ucraina, la Energoatom denuncia: "I russi lavorano in segreto nella centrale nucleare di Zaporizhzhia"

globalist Modifica articolo

25 Ottobre 2022 - 15.49

La Energoatom, società nazionale ucraina per la produzione di energia nucleare, presume che i russi stiano preparando un atto terroristico utilizzando materiali nucleari e scorie radioattive immagazzinate nella centrale nucleare di Zaporizhzhia.

«Durante l’ultima settimana, gli occupanti russi hanno eseguito lavori di costruzione non autorizzati sul territorio dell’impianto di stoccaggio a secco di combustibile nucleare esaurito presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia. L’esercito russo sta effettuando questi lavori in modalità segreta. Personale ucraino e rappresentanti dell’Aiea (Agenzia internazionale per l’energia atomica) presenti nel sito della centrale non sono stati autorizzati ad entrare nel cantiere», ha scritto in una nota Energoatom, come riporta Espreso Tv.

Energoatom ha invitato l’Aiea a valutare le azioni e le dichiarazioni provocatorie e minacciose della Russia il prima possibile.