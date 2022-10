Scholz: "Non dovremmo mai arrivare a una guerra tra Nato e Russia"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 09.33

«Non si deve arrivare a un conflitto diretto tra Russia e Nato» e «sosteniamo al massimo l’Ucraina», con la Germania che «fornisce armi molto importanti in questa guerra, artiglieria e difesa aerea» e «giorni fa abbiamo consegnato l’Iris-T , il sistema di difesa area più moderno al mondo, che nemmeno il nostro esercito possiede». Lo dice a la Repubblica il cancelliere tedesco Olaf Scholz, che sottolinea come la Germania abbia «garantito la consegna all’Ucraina di oltre 100 carrarmati che possono essere utilizzati immediatamente, provenienti da Repubblica ceca, Slovacchia, Slovenia, Grecia».

«La logistica, i pezzi di ricambio e le munizioni per questi carrarmati sono disponibili in Ucraina. Stiamo cercando di garantire rifornimenti anche da altri Paesi. Ma resta il fatto che la fornitura di armi è legata a un principio molto chiaro: nessuna azione unilaterale», aggiunge, rispondendo a una domanda sui Leopard.

E sul gas russo dice: «Sapevo che andava bene usare il gas russo a basso costo, ma non potevamo permetterci di esserne dipendenti, bisognava attingere anche ad altre fonti di approvvigionamento». «Dopo la nomina a cancelliere ho chiesto ai dipartimenti responsabili cosa avremmo fatto se dalla Russia non fosse più arrivato il gas. Purtroppo non esistevano piani – afferma – Il gas naturale non è il nostro futuro. La Germania sarà clima-neutrale entro il 2045». «A quanto sappiamo oggi – conclude – supereremo l’inverno, ma esistono circostanze esterne su cui non abbiamo potere».