Scholz e Von der Leyen: "Urge al più presto un nuovo Piano Marshall"

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 11.11

Preroll

Un «Piano Marshall del ventunesimo secolo». Lo propongono Olaf Scholz e Ursula von der Leyen in un appello a doppia firma pubblicato oggi dalla Frankfurter Allgemeine Zeitung. «La ricostruzione degli edifici distrutti, delle scuole, delle strade, dei ponti, della infrastruttura e della rete elettrica: tutto questo va affrontato adesso, affinché il Paese possa rimettersi in piedi rapidamente», scrivono il cancelliere tedesco e la presidente della Commissione Ue nell’articolo scritto per il principale quotidiano tedesco, in cui si ribadisce che il tema verrà affrontato alla conferenza internazionale organizzata a Berlino la prossima settimana.

OutStream Desktop

Top right Mobile

A detta di Scholz e Von der Leyen, le modalità della ricostruzione «determinerà» che tipo di Paese sarà nel futuro l’Ucraina. «Anche se bisognerebbe sempre essere prudenti con i confronti storici, qui si tratta di creare un nuovo Piano Marshall del ventunesimo secolo», affermano, ricordando che secondo la stima della Banca Mondiale «i danni della guerra arrivano a 350 miliardi di euro».

Middle placement Mobile

Mentre continuano le distruzioni, «né l’Ucraina, né gli altri partner da soli potrebbero sostenere da soli la spesa necessaria». Dunque «dobbiamo affrontare insieme» la sfida, ossia «ben oltre l’Ue, il G7 ed i nostri partner». Il cancelliere e la numero uno della Commissione ritengono che in prospettiva «sarà importante che anche privati ed aziende investano nella ricostruzione dell’Ucraina». Non solo. Secondo Scholz e Von der Leyen, «la via della ricostruzione rappresenta anche il percorso dell’Ucraina verso l’Unione europea».