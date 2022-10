Rishi Sunak è il nuovo premier del Regno Unito

globalist Modifica articolo

24 Ottobre 2022 - 15.15

Rishi Sunak ha vinto la corsa per essere il nuovo leader del Partito conservatore e prossimo primo ministro del Regno Unito. L’unica rivale di Sunak, Penny Mordaunt, ha deciso di ritirarsi dalla corsa a leader dei Tory. Sunak diventa primo ministro al posto di Liz Truss, che si è dimessa la scorsa settimana dopo 45 giorni in carica.

Rishi Sunak, 42 anni, origini indiane, brexiteer pragmatico ed ex cancelliere dello Scacchiere (ministro delle Finanze) sotto Boris Johnson, è stato proclamato nuovo leader del Partito Conservatore in maggioranza a Westminster. Più tardi, dopo le dimissioni formali di Liz Truss nelle mani di Carlo III, sarà designato automaticamente premier britannico dal re. Gradito alla City, Sunak diventa il primo capo del governo del Regno di radici etniche indiane. Penny Mordaunt, unica rivale dopo la rinuncia di BoJo, s’è ritirata in extremis.