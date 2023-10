Sunak visita Israele e chiede aiuti umanitari per i civili palestinesi della Striscia di Gaza

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 12.49

Il premier britannico Rishi Sunak, in visita oggi, in Israele, ha concordato con il presidente israeliano Isaac Herzog sulla «importanza» della ripresa degli aiuti umanitari verso i civili palestinesi della Striscia di Gaza, esprimendo «la speranza di ulteriori progressi nella fornitura cruciale di cibo, acqua e medicine». Lo ha reso noto Downing Street, dopo la conclusione dell’incontro, che precede quello fra lo stesso Sunak e il primo ministro Benyamin Netanyahu.

Sunak ha anche elogiato il via libera d’Israele alla riapertura agli aiuti del valico fra Egitto e Gaza. Mentre ha rinnovato le condoglianze del Regno Unito a Herzog per «l’orrenda perdita di vite umane causata dal terrorismo di Hamas», ribadendo come Londra sia «solidale al fianco d’Israele» e creda «fermamente nel diritto» dello Stato ebraico di «difendersi in linea con il diritto internazionale».