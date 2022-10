La ministra Colonna: "Le conversazioni Macron con Putin non sono facili ma contatti necessari"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 18.08

Preroll

Diplomazia, nonostante tutto. Le conversazioni del presidente francese Emmanuel Macron con il presidente russo Vladimir Putin “non sono facili”, ma resta fondamentale mantenere un canale di comunicazione con i decisori in Russia nel conflitto in corso in Ucraina, ha detto il ministro degli Esteri francese Catherine Colonna.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“A volte possono essere difficili e non producono tutti i risultati” ma “riteniamo che sia assolutamente fondamentale mantenere un canale di comunicazione con coloro che prendono le decisioni in Russia, incluso il presidente Putin”, ha detto Colonna durante un evento del Center for Strategic and International Studies.

Middle placement Mobile

Rafforzare quella che Colonna dice essere una visione “molto strana” del mondo di Putin isolando la Russia non è una buona opzione nelle circostanze attuali.