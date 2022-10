I nazisti del gruppo Wagner organizzano la difesa dei filo-russi nel Lugansk

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2022 - 17.09

Un gruppo di mercenari pieni di simpatizzanti nazisti al soldo di Putin, utilizzati dal Cremlino per le più oscure operazioni militari nel Donbass come in Libia o nel Mali o in Siria.

Il gruppo paramilitare Wagner ha iniziato la costruzione di una linea di difesa fortificata nella regione di Lugansk, nell’Ucraina orientale, che è stata annessa a Mosca a settembre.

Lo scrive il sito indipendente russo Meduza. Il complesso di fortificazioni è in costruzione lungo la linea di contatto, meglio nota come `linea Wagner´«; e si dovrebbe estendere per decine di chilometri, anche negli accessi di Lisichansk