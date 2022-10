Mosca mentre uccide i civili ucraini parla del ponte della Crimea: "Verrà riparato entro luglio 2023"

globalist Modifica articolo

14 Ottobre 2022 - 10.53

La guerra in Ucraina giunge al 233esimo giorno. La Bielorussia allerta le truppe per una “operazione anti-terrorismo sostenendo che risponderà a qualsiasi provocazione dei paesi vicini. E’ durato un’ora e mezza il colloquio tra il presidente russo Vladimir Putin e il leader turco Erdogan ad Astana. Il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ha affermato che la questione di una possibile risoluzione al conflitto in Ucraina non è stata discussa dai due leader. “Il potenziale hub del gas in Turchia può essere la piattaforma per determinare il prezzo del gas”, ha detto Putin. Intanto, secondo il ministro degli Esteri russo, Sergei Lavrov, Mosca sarà pronta a prendere in considerazione eventuali segnali di apertura al dialogo da parte degli Usa, se li dovesse ricevere.

La Russia ha reso noto che il ponte della Crimea, gravemente danneggiato l’8 ottobre da un camion-bomba, potrà essere completamente riparato entro luglio 2023.