La Cnn rivela: "I russi stanno costruendo un ponte al confine con l'Ucraina"

17 Febbraio 2022 - 09.19

La morsa di Putin sull’Ucraina sembra stringersi ancora di più anziché diminuire come invece aveva fatto auspicare la ritirata delle truppe militari dal confine ovest del Paese soltanto due giorni fa.

Immagini satellitari degli ultimi due giorni mostrano nuove strade e un ponte tattico in costruzione lungo il Pripyat River, un fiume chiave in Bielorussia a meno di 6-7 km dalla frontiera ucraina, in quello che alcune fonti della Cnn definiscono un potenziamento delle forze russe e un supporto per un’eventuale invasione puntando verso Kiev.

Le attività di costruzione sono monitorate attentamente dall’intelligence e dai dirigenti militari occidentali. Non è chiaro se a operare siano i russi o i loro alleati bielorussi, con cui stanno facendo esercitazioni comuni.