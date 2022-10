Chi è Iryna Vereshchuk, la vice-premier ucraina diventata una dei simboli della difesa dai russi

globalist Modifica articolo

13 Ottobre 2022 - 20.51

Preroll

Iryna Vereshchuk, una pasionaria, diventata uno dei volto della lotta ucraina contro la Russia.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Ma qual è la sua storia? Ha studiato all’Istituto militare del Politecnico di Lviv, specializzandosi in “Informazione internazionale”. Poi ha studiato Legge all’Università nazionale di Leopoli Ivan Franko e in seguito si è specializzata in “Amministrazione pubblica” all’Istituto regionale di Leopoli dell’Accademia nazionale per amministratori statali.

Middle placement Mobile

Dopo la laurea all’Istituto militare, si legge sulla pagina del governo, ha prestato servizio per 5 anni come ufficiale delle Forze armate ucraine

Dynamic 1

Tra il 2007 e il 2008 è stata avvocato al Consiglio comunale di Rava-Ruska. Nel 2010 è stata vicepresidente dell’amministrazione regionale di Zhovkva. Poi per 5 anni, fino al 2015, è stata alla guida di Rava-Ruska, il suo paese natale di circa 9mila abitanti: secondo i media ucraini, all’epoca era la più giovane sindaco donna nel Paese

Dal 2019 è membro della Verchovna Rada, il Parlamento dell’Ucraina, per lo stesso partito di Zelensky.

Dynamic 2

Al Parlamento è stata membro della Commissione Sicurezza nazionale, difesa e intelligence e ha presieduto la Sottocommissione Sicurezza e difesa dello Stato

Nelle elezioni locali del 2020 si è candidata con Servant of the People per la carica di sindaco di Kiev, arrivando quinta.

Dynamic 3

Vereshchuk è stata nominata vice primo ministro dell’Ucraina e ministra per la reintegrazione dei territori ucraini temporaneamente occupati lo scorso 4 novembre, ossia nel 2021.