Mosca minaccia Usa e Ue: "C'è una linea rossa che non dovete passare, si rischia un'escalation"

11 Ottobre 2022 - 09.28

L’ambasciatore russo negli Stati Uniti, Anatoly Antonov, ha invitato Washington e i suoi alleati a non oltrepassare la “linea rossa” e a non consegnare armi all’Ucraina. “Tale assistenza (militare), così come la fornitura di intelligence, istruttori e indicazioni di combattimento a Kiev, porta a un’ulteriore escalation e ad un aumento dei rischi di uno scontro tra la Russia e la Nato”, ha detto su Facebook.

Analogo il messaggio che consegna il vice ministro degli Esteri russo. Il conflitto diretto con gli Stati Uniti e la Nato non è nell’ interesse di Mosca, ma la Russia risponderà al crescente coinvolgimento dell’Occidente nel conflitto ucraino, ha detto Sergei Ryabkov. “La Russia sarà costretta ad adottare contromisure adeguate, comprese quelle di natura asimmetrica”.