Mosca: "Gli Usa proteggono Zelensky, ma come reagirebbero se si colpisse la Casa Bianca?"

4 Maggio 2023 - 11.17

Il furore di Mosca: “la Russia risponderà all’atto terroristico dell’Ucraina sotto forma di un tentativo di attacco con un drone al Cremlino quando lo riterrà necessario”. Lo ha dichiarato l’ambasciatore russo negli Stati Uniti Anatoly Antonov.

“Come reagirebbero gli americani se un drone colpisse la Casa Bianca, il Campidoglio o il Pentagono? La risposta è ovvia per qualsiasi politico così come per il cittadino medio: la punizione sarebbe dura e inevitabile”, ha dichiarato.

“La Russia risponderà a questo attacco terroristico insolente e presuntuoso. Risponderemo quando lo riterremo necessario. Risponderemo in base alle valutazioni della minaccia che Kiev rappresenta per la leadership del nostro Paese”.

Ha sottolineato che le dichiarazioni dei funzionari statunitensi “colpiscono per il loro cinismo e la loro assurdità”. “Gli Stati Uniti non hanno trovato la possibilità di riconoscere ciò che è ovvio: si è trattato di un’azione terroristica pianificata dal regime di Zelensky e di un tentativo di assassinio del Presidente della Federazione Russa. Inoltre, il momento non è stato scelto a caso: prima del Giorno della Vittoria e della parata del 9 maggio, dove i piani prevedono la presenza di ospiti stranieri”, ha detto Antonov.

Ha poi aggiunto: “Le tesi secondo cui questo atto terroristico sarebbe stato una “operazione a bandiera falsa” sono blasfeme e ingannevoli. Cioè, [presumibilmente] è stata la Russia stessa a mettere in scena una provocazione contro il cuore della nostra statualità?”.

Secondo il diplomatico russo, Mosca spera che l’amministrazione statunitense “abbia il coraggio e la dignità di condannare questo atto terroristico”. “Il mondo ricorda come, nel 2001, il Presidente russo sia stato il primo a dare una mano al popolo americano, allora vittima di un attacco terroristico. Tutto è stato dimenticato. Oggi gli Stati Uniti fanno da scudo ai criminali di Kiev. Le dichiarazioni di alti funzionari secondo cui Kiev può scegliere come difendersi sono un esempio da manuale di due pesi e due misure, una politica che incoraggia il regime di Zelensky ad attaccare la Federazione Russa. Le parole dei burocrati sul presunto dissuadere il regime nazista di Kiev dal colpire obiettivi al di fuori dei suoi confini sono una falsa farsa”, ha affermato.

“Le atrocità del regime di Zelensky e l’indulgenza nei suoi confronti da parte dell’Occidente testimoniano solo il fatto che i nostri avversari non hanno alcun desiderio di cercare la pace, di salvare migliaia di vite di comuni ucraini. Sicuramente terremo conto di questa circostanza nell’elaborazione della nostra strategia per realizzare gli obiettivi dell’operazione militare speciale”, ha avvertito.