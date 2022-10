Von der Leyen: "Scioccata dagli attacchi all'Ucraina, la Russia è terrore e brutalità"

globalist Modifica articolo

10 Ottobre 2022 - 14.52

Preroll

Ursula Von der Leyen è intervenuta per commentare i violenti attacchi che da questa mattina l’esercito russo sta portando sulle principali città ucraine.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Sono scioccata e sconvolta dai feroci attacchi a Kiev e ad altre città ucraine. La Russia ancora una volta ha mostrato al mondo ciò che rappresenta: è il terrore e la brutalità. Coloro che li hanno provocati devono essere ritenuti responsabili».

Middle placement Mobile

«Siamo in lutto per le vittime e porgo le mie più sentite condoglianze ai nostri amici ucraini. So che gli ucraini non si faranno intimidire. E gli ucraini sanno che saremo al loro fianco, per tutto il tempo necessario», ha aggiunto.