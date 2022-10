L'Onu monitorerà la repressione in Russia: l'Ungheria vota contro (con Cina e Venezuela)

globalist Modifica articolo

7 Ottobre 2022 - 17.19

Una decisione storica: il massimo organismo delle Nazioni Unite per i diritti umani ha votato oggi per nominare un relatore speciale indipendente che si occuperà di intensificare il controllo sulla repressione dei diritti umani in Russia.

La decisione, come spiegato dal Consiglio dell’Onu, arriva dopo che gli arresti arbitrari, la repressione delle voci dissenzienti e i limiti alla libertà di parola sono peggiorati durante la guerra in Ucraina.

Il Consiglio per i diritti umani, composto da 47 membri, ha approvato la proposta, presentata la scorsa settimana da tutti i paesi membri dell’Unione europea ad eccezione dell’Ungheria, con 17 voti favorevoli e 6 contrari e 24 astensioni.

Oltre alla Cina, hanno votato contro anche Cuba e il Venezuela. Prima del voto, l’ambasciatore russo presso le Nazioni Unite a Ginevra, Gennady Gatilov, ex vice ministro degli Esteri russo, ha criticato il testo e ha accusato «i Paesi occidentali di usare il Consiglio per scopi politici».

Mosca, che ha lasciato il Consiglio quando l’Assemblea Generale delle Nazioni Unite ha votato per la sua espulsione qualche mese fa a causa dell’invasione dell’Ucraina, ha comunque lo status di osservatore e come tale può intervenire nel Consiglio.

La risoluzione, adottata in occasione del 70 compleanno del Presidente russo Vladimir Putin, decide di nominare un relatore speciale per monitorare «la situazione dei diritti umani» per un periodo di un anno. Dovrà «raccogliere, esaminare e valutare le informazioni pertinenti provenienti da tutte le parti interessate, compresa la società civile russa, sia all’interno che all’esterno del Paese».

«Per anni abbiamo assistito a un continuo deterioramento della situazione dei diritti umani nella Federazione Russa, che si è accelerato negli ultimi mesi», ha dichiarato l’ambasciatore lussemburghese Marc Bichler, presentando il testo al Consiglio. «Le recenti leggi volte a soffocare i media indipendenti e le organizzazioni «indesiderate», le dure sanzioni per chiunque metta in discussione il governo o il gran numero di persone arrestate in occasione di manifestazioni, sono alcuni esempi recenti di una politica sistematica di repressione», ha affermato.

«Chi può seriamente dubitare che la situazione dei diritti umani in Russia si stia gravemente deteriorando?», ha dichiarato l’ambasciatore francese Je’rome Bonnafont al Consiglio.

«L’assegnazione questa mattina del Premio Nobel per la pace a due Ong russe e ucraine e a un attivista bielorusso è un segno della crescente attenzione e preoccupazione per una pericolosa deriva», ha aggiunto. Il Consiglio ha già avviato a maggio un’inchiesta di alto livello sulle violazioni delle truppe russe in Ucraina. E sono cresciute le pressioni, soprattutto da parte delle Ong, affinché l’organismo si occupi anche delle violazioni dei diritti umani in Russia.