Borrell: "La minaccia nucleare russa è preoccupante"

globalist Modifica articolo

5 Ottobre 2022 - 10.00

Preroll

«La guerra continua e le notizie dal campo di battaglia sono positive per l’Ucraina. Sta riprendo l’offensiva, la guerra è entrata in una nuova fase. Senz’altro pericolosa perché ci troviamo davanti a uno scenario temibile sul quale non dobbiamo chiudere gli occhi. Uno scenario di una guerra convenzionale che vede però coinvolta una potenza nucleare che in questo momento perde terreno sul piano convenzionale e minaccia l’uso dell’arma nucleare». Lo ha dichiarato l’Alto rappresentante dell’Ue per la Politica estera, Josep Borrell, nel suo intervento in plenaria al Parlamento europeo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«È uno scenario sicuramente preoccupante nel quale però dobbiamo dimostrare che il nostro sostegno per l’Ucraina non flette», ha aggiunto.