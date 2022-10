Patto tra Estonia e Finlandia per la protezione delle infrastrutture energetiche

globalist Modifica articolo

4 Ottobre 2022 - 22.21

Estonia e Finlandia hanno aumentato la collaborazione per la protezione delle infrastrutture energetiche che collegano i due Paesi contro potenziali attacchi. Lo hanno dichiarato oggi a Tallinn, durante una conferenza stampa congiunta, il Presidente estone Alar Karis e il suo omologo finlandese Sauli Niinisto.

Riferendosi in particolar modo al Balticconnector – il gasdotto sottomarino che collega i due Paesi – Karis ha sottolineato che l’attacco a Nord Stream la scorsa settimana rende necessario alzare la guardia per evitare il ripetersi di simili azioni. Niinisto ha, dal suo canto, confermato che Finlandia ed Estonia «collaboreranno per evitare sabotaggi, in particolare alle infrastrutture».

L’ingresso della Finlandia nella Nato, ha concluso Niinisto, renderà possibile ottenere «maggiori informazioni» per ottimizzare la difesa.