Migranti, lo Stato-nazione e quel privilegio che discrimina i più indifesi

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 17.37

Il privilegio dello Stato-nazione e la “crisi migratoria”. Un nesso che a noi privilegiati sfugge ma che è uno dei pilastri su cui si fonda la discriminazione dei migranti.

Arnon Grunberg è autore dei recenti romanzi “Territori occupati” e “Uomini buoni”. In qualità di reporter è stato inserito, tra l’altro, nelle truppe olandesi e tedesche in Afghanistan e in quelle americane in Iraq. Ha vissuto, in incognito, in una casa di cura nelle Fiandre, in un circo ad Amsterdam, in un salone di massaggi in Romania e in mattatoi in Germania e nei Paesi Bassi.

Insomma, è quello che si chiama un reporter d’inchiesta che i luoghi di sofferenza li ha conosciuti di persona. E da questa conoscenza ha trattole considerazioni che ha raccolto in un interessante report per Haaretz.

Quel privilegio discriminatorio

“Tra tutti i privilegi esistenti – scrive Grunberg – quello dello Stato-nazione è probabilmente il più importante, eppure è di gran lunga il privilegio di cui si parla meno.

La risposta alla domanda su dove si è nati e dove si risiede è decisiva per l’accesso alle cure mediche e ai beni di consumo, l’aspettativa di vita e la mobilità. È ancora meglio essere un abitante mezzo musulmano, mezzo ebreo, nero, non eterosessuale e disabile di Tilburg, capitale della lana dei Paesi Bassi, che un membro della classe media, ad esempio, della provincia di Helmand in Afghanistan.



L’estensione del vostro diritto alla mobilità dipende principalmente dal passaporto che vi è capitato di avere, molto probabilmente per nascita. Avete un passaporto olandese? Potete viaggiare in quasi 170 Paesi senza visto. Chi deve viaggiare con un passaporto pakistano può viaggiare senza visto in meno di dieci Paesi, da Haiti al Gambia. Nel suo libro di recente pubblicazione, il sociologo tedesco Steffen Mau descrive come i confini, così come li conosciamo, esistano solo da pochi secoli. Nel nostro tempo, spiega, i confini funzionano sempre più come macchine di selezione, separando gli esseri umani “desiderabili” da quelli “indesiderabili”.

Il Covid può aver reso i viaggi un po’ più difficili per chi ha il privilegio di uno Stato nazionale, ma con le compagnie aeree che prevedono un ritorno ai 4,5 miliardi di passeggeri dell’anno di picco del 2019, anche se ci vorrà qualche anno, anche questo ostacolo sarà temporaneo.



La conclusione è che il mondo può essere diviso in due: coloro che possiedono passaporti per superuomini (ad esempio, un passaporto statunitense, britannico, australiano, canadese o dell’UE) e coloro che possiedono passaporti per dannati – con gli apolidi condannati a circoli di tormento ancora più bassi. Per quanto si possa andare indietro nella storia dell’umanità, ci sono sempre stati motivi convincenti per abbandonare la famiglia e la patria, se non altro perché Dio lo imponeva. Ad esempio, sembra che Dio abbia detto ad Abramo: “Vattene dal tuo paese, dal tuo popolo e dalla famiglia di tuo padre verso la terra che ti indicherò”.

La migrazione non è una crisi, a meno che non si voglia chiamare crisi la maggior parte della storia umana. Il fatto che in Europa si sia arrivati a usare il termine “crisi migratoria” è in parte dovuto al fatto che porre la migrazione in una luce ostile è ancora uno degli strumenti di propaganda più efficaci dei partiti estremisti di destra.



Non è chiaro se la Willkommenskultur della Merkel (la sua posizione “rifugiati benvenuti”) abbia contribuito materialmente all’ascesa dell’estrema destra Alternativa per la Germania, o AfD, ma ciò che è certo è che la Merkel si è resa conto che la questione dei rifugiati e dei migranti, utilizzata dai partiti di estrema destra, poteva contribuire alla disintegrazione dell’UE. Gli Stati membri dell’Europa orientale, in particolare, si aggrappano alla vecchia storia di un popolo omogeneo e radicato in modo quasi mitico alla terra in cui vive.

Il più grande compito della Merkel durante i suoi anni da Cancelliere è stato quello di tenere insieme l’UE senza scuotere la sua base di potere in Germania. Il fatto che dovesse concludere un accordo a nome dell’UE con un semi-dittatore come il turco Erdogan era di secondaria importanza. Erdogan ha fatto il lavoro sporco per l’UE; ha dovuto tenere i rifugiati (leggi: migranti) lontani dalle frontiere esterne dell’Europa in cambio di freddo denaro. La Merkel non si è occupata molto della situazione dei rifugiati in generale, quelli che si trovano in Grecia, per esempio, come descritto nell’eccellente biografia di Ralph Bollmann. Alexander Lukashenko, dittatore della Bielorussia, ha visto che c’erano buoni affari da fare con l’UE quando si trattava di rifugiati. A differenza di Turchia e Libia, non voleva tanto denaro per liberare l’Europa da un problema artificiale, quanto piuttosto la revoca delle sanzioni personali e nazionali imposte dopo che, nel maggio di quest’anno, aveva costretto un volo Ryanair ad atterrare a Minsk per arrestare un dissidente bielorusso.

Se Lukashenko abbia o meno agito su ordine di Putin e se esista un collegamento tra i rifugiati in Bielorussia e la minaccia che la Russia intensifichi la guerra in e contro l’Ucraina, non è affatto rilevante per una migliore comprensione della “crisi migratoria”.



Molto più pertinente è il fatto che l’UE possa essere ricattata in serie dalla minaccia di un afflusso di rifugiati, per il timore che l’estrema destra guadagni più popolarità non appena i rifugiati torneranno sulle prime pagine dei giornali europei.

Per aumentare la pressione sull’UE, Lukashenko ha invitato gli iracheni, tra gli altri, a volare a Minsk per una cifra di 3-4000 dollari e a soggiornare in un hotel per alcuni giorni, con la promessa implicita che avrebbero potuto poi scendere nell’UE. Il reddito medio in Iraq è di circa 4.000 dollari all’anno. Nel dominio dei dannati, sono sempre i più privilegiati a compiere la traversata: hanno i mezzi e la forza fisica e mentale per farlo. Per coloro che restano indietro, la speranza di una vita migliore è di solito la speranza di una vita ultraterrena.

Il confine tra Polonia e Bielorussia, dove questi rifugiati sono stati bloccati, si trova in una regione che lo storico Timothy Snyder ha descritto come “terre del sangue”; luoghi in cui sia Hitler che Stalin hanno commesso i loro più grandi omicidi di massa. Hanno già visto tutto questo.



Ursula von der Leyen, presidente della Commissione europea, ha dichiarato che l’UE non finanzierà fili spinati e muri per delimitare e fortificare i confini esterni. Ma il parlamento polacco ha già stanziato 350 milioni di euro per la costruzione di un muro, con o senza i fondi dell’UE. Un muro che, se verrà costruito, sarà un rumore visivo, ma con un effetto solo simbolico. Chiunque abbia il desiderio ardente di una vita migliore troverà sempre dei buchi in un muro. Si può chiedere alle persone di condividere i loro privilegi di Stato nazionale con i meno privilegiati? In teoria sì, certo, ma in pratica temo che la stragrande maggioranza delle persone non sia disposta a fare alcun sacrificio per una maggiore giustizia.



È vero che il sacrificio può essere imposto, ma nelle democrazie c’è il rischio che questa imposizione venga punita alle prossime elezioni. Già Bertolt Brecht scriveva che è un peccato che il governo possa essere sciolto, ma il popolo no. Dato che siamo ancora di fronte a popoli imperfetti, l’idealista deve scegliere: rimanere teoricamente idealista, diventare un dittatore, o cercare di convincere il popolo – anche se i risultati passati non sono molto incoraggianti.



Ironicamente, le azioni di Lukashenko sembrano aver rafforzato l’unità dell’UE. La Merkel, prima di lasciare il suo incarico, si è già complimentata con i vicini dell’UE della Bielorussia per le loro azioni. L’UE è, ovviamente, una comunità di valori e standard, ma a est di Berlino e a sud di Palermo questi valori e standard sono scomparsi, perché i valori e gli standard, come il tempo, sono una questione relativamente locale.

Se il sacrificio umano dei rifugiati nel Mediterraneo e lungo il confine tra Polonia e Bielorussia, così come gli accordi inconsistenti con la Turchia e la Libia, siano stati un prezzo ragionevole per preservare l’UE, lo stabiliranno gli storici del futuro. È certo che gli abusi di Frontex, la polizia di frontiera dell’UE (come i respingimenti e le violazioni del diritto internazionale), di cui ha parlato, tra gli altri, Der Spiegel, non si trovano da nessuna parte nei dibattiti su temi essenziali.



Poiché non ci sono forze di polizia ai confini per far rispettare il diritto internazionale, il diritto internazionale non esiste là fuori, alla periferia della comunità di valori e standard dell’UE.



Fermare un numero relativamente piccolo di rifugiati e migranti è di fatto l’espulsione preventiva del capro espiatorio, prima che questo possa raggiungere il centro della comunità. Nel suo sempre stimolante studio “Il capro espiatorio”, lo studioso e storico della letteratura francese René Girard sostiene che il mito nasconde sempre una “violenza collettiva” contro “una vittima reale”. La colpa della crisi viene proiettata sulle vittime della persecuzione, che devono quindi essere espulse prima che possano inquinare la comunità.

Poco è cambiato in questo senso. Dietro il mito della crisi migratoria si nasconde la violenza collettiva contro le vere vittime. Gli autori di questa violenza, che in Germania attaccano regolarmente i rifugiati e i richiedenti asilo, e i profittatori della miseria dei rifugiati, cercano di purificarsi grazie a questo mito. Ma anche l’umanesimo internazionale ha i suoi lati mitici e, in ogni caso, è impotente senza una polizia mondiale, che per ora non nascerà.



La comunità di valori e standard chiamata UE, che voleva esternalizzare la guerra all’America, compie modesti sacrifici umani per non mettere troppo a rischio la propria sopravvivenza. Questa è la verità della “crisi migratoria”. Il resto è mitologia.



La democrazia, lo stato di diritto e la comunità internazionale sono ciò che dovrebbe salvarci. Ma sono divinità in cui sempre meno persone credono”.

Se ci si chiede il perché dell’affermarsi del populismo sovranisti in Europa, l’articolo di Arnon Grunberg offre una chiave di lettura di straordinario interesse. Che spiega anche la genesi del successo di Orban in Ungheria. E, ahinoi, di Giorgia Meloni in Italia.