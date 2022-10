Lukashenko, il fantoccio di Putin manda gli alunni a raccogliere patate: "È sano e educativo"

globalist Modifica articolo

3 Ottobre 2022 - 19.55

Un fantoccio nemico del popolo tenuto in piedi a Minsk grande alle baionette russe dello Zar Putin che tratta la Bielorussia come una provincia dell’Impero.

E ora Lukashenko continua con le sue idiozie: il lavoro nei campi a raccogliere patate è sano ed educativo per i giovani alunni delle scuole bielorusse. Ne è convinto il presidente bielorusso Alexander Lukashenko, secondo cui quello che alcuni chiamano «sfruttamento» non è altro che «un piacere per i genitori e un buon addestramento fisico per i bambini».

L’impiego nei campi era un lavoro di routine nell’ex Urss mentre nella Bielorussia venuta fuori dalla disgregazione sovietica non è permessa «la mobilitazione degli studenti per la raccolta delle patate», ha sottolineato contrariato l’eccentrico padre-padrone del Paese.