Lezioni da Israele e Giorgia Meloni: "Sì, anche gli ebrei possono sostenere i fascisti”

Umberto De Giovannangeli Modifica articolo

1 Ottobre 2022 - 14.09

Due titoli, due analisi che danno conto di tante cose che qui da noi ce le sogniamo. Il coraggio delle idee. Saper andare controcorrente rispetto al pensiero mainstream, parlando alla testa e non alla pancia della gente. Sfatare narrazioni di comodo, consolatorie, che non reggono più alla prova dei fatti e dei tempi. Fare giornalismo d’inchiesta, essere indipendenti, ma per davvero e non solo nominalmente, ai palazzi del potere. In una parola: Haaretz.

Due articoli da incorniciare.

La riprova, alla grande, è come uno dei più autorevoli e diffusi quotidiani israeliani (in rapporto alla popolazione e alle copie vendute, è come se Il Corriere o la Repubblica vendessero milioni di copie) sta affrontando la vittoria di Fratelli d’Italia e raccontando la prima ministra in pectore Giorgia Meloni

Perché il nuovo primo ministro italiano ha alleati israeliani

E’ il titolo dell’analisi di Hanin Majadli.

“Giorgia Meloni è il nuovo primo ministro italiano. Non conoscevo il suo nome fino a ieri e probabilmente non avrei prestato molta attenzione se non fosse stato per il clamore che la notizia del suo trionfo elettorale ha suscitato in Israele.

Reazioni di panico sono venute dalla sinistra israeliana, che si sente legata alla sinistra internazionale. Ma la destra ha accolto la notizia con grande entusiasmo. Il che fa sorgere una domanda: Perché gli ebrei, che hanno sofferto sotto il nazismo, la peggiore forma di fascismo, dovrebbero esultare per l’elezione di un partito di estrema destra con radici fasciste?



Forse hanno dimenticato cosa fanno i partiti di estrema destra con radici nazional-fasciste? Dopo tutto, sentiamo parlare mattina, mezzogiorno e sera dell’aumento dell’antisemitismo in Europa, come è potuto accadere? La semplice risposta era nascosta nei discorsi della Meloni. Oltre a usare le parole chiave che i destrorsi di tutto il mondo amano sentire – Dio, religione, nazione, famiglia e normalità – ha detto: “Il secolarismo della sinistra e l’Islam radicale minacciano le nostre radici”. Sì, è proprio qui che si trova la risposta alla domanda se la destra israeliana e i fascisti hanno qualcosa in comune: l’odio per gli arabi. Non appena ha sentito le parole in codice “Islam radicale”, la destra israeliana ha deciso di abbracciare la Meloni. Questo non dovrebbe sorprendere più di tanto. Negli ultimi anni, da quando la nuova destra europea ha sostituito l’islamofobia con il classico vecchio antisemitismo, Israele ha trovato nuovi alleati tra i partiti conservatori e populisti di destra, persino di estrema destra, in tutto il mondo. Per alcuni esponenti della destra israeliana, Viktor Orban non è un esempio di governante autoritario che sta distruggendo la democrazia, ma un modello da seguire. Questo processo sta avvenendo nonostante il fatto che molti di questi partiti nazionalisti siano nati dal fascismo e dal neonazismo sorti dopo la Seconda Guerra Mondiale. Ma nella destra israeliana ci sono persone pratiche, che sanno bene che la cooperazione con fascisti e nazionalisti non è dovuta al fatto che questi partner siano pro-Israele, o che si preoccupino di quali tipi di unità familiari siano permesse e proibite dalla Torah, o che siano d’accordo con il credo anti-aborto dell’organizzazione Efrat. La destra mainstream in Israele abbraccia la comunità LGBT e permette famiglie alternative e certamente non ha problemi con l’aborto.

La questione è molto più ristretta e specifica: Sostengono i fascisti perché odiano anche gli arabi. L’odio dei fascisti per gli ebrei è di scarsa importanza al momento. Attraverseremo quel ponte quando ci arriveremo. In ogni caso, è sempre commovente vedere come l’odio per gli arabi non solo unisca gli ebrei con altri ebrei, ma anche gli ebrei con altri gruppi nel mondo. L’ascesa al potere della Meloni – conclude Majadli – è innanzitutto una reazione all’immigrazione nera e musulmana in Europa, soprattutto alla luce dei problemi economici che il continente sta vivendo”.

Sì, anche gli ebrei possono sostenere i fascisti”

Così Haaretz titola l’analisi di una delle firme storiche del giornale: Anshel Pfeffer .

Scrive Pfeffer: “Le reazioni in Israele alla vittoria della leader di destra Giorgia Meloni alle elezioni di domenica in Italia sono state tristemente prevedibili. Ci sono state le lusinghe dell’estrema destra israeliana, come il ministro degli Interni Ayelet Shaked, presto disoccupato, e il delfino di casa Netanyahu, che hanno twittato senza fiatare le loro congratulazioni, e quelle della sinistra che li hanno criticati allegramente per la loro ammirazione per l’ereditiera di Benito Mussolini. Come se l’idea stessa di ebrei che sostengono i fascisti fosse impensabile. Ma perché dovrebbe essere impensabile? Semmai, le politiche dei partiti di destra israeliani, il Likud di Benjamin Netanyahu, Jewish Home di Shaked e la lista congiunta dei partiti “sionisti religiosi” sono altrettanto estreme, se non di più, di Fratelli d’Italia della signora Meloni. La signora Meloni ha almeno fatto uno sforzo per prendere le distanze dalle radici fasciste sue e del suo partito, anche se forse è solo per fare scena, mentre la destra israeliana sta abbracciando il suo kahanismo interiore. Ma essenzialmente, proprio come i loro fratelli in altri Paesi, gli estremisti di destra israeliani sono ultra-nazionalisti, omofobi e xenofobi che usano un finto patriottismo e una religiosità superficiale per bollare i loro rivali politici come cittadini senza Dio del nulla.

C’è una massima di sinistra che si autoassolve: gli ebrei non possono e non devono essere fascisti. Che la nostra esperienza storica di minoranza oppressa dovrebbe in qualche modo condizionarci contro di essa. Sarebbe meraviglioso se fosse così ma, francamente, presumere che gli ebrei non possano essere fascisti è antisemita quasi quanto aspettarsi che tutti gli ebrei siano bravi con i soldi. L’idea che il fascismo debba essere estraneo agli ebrei, così come dovrebbe essere antitetico a cattolici, musulmani, indù o atei, è ridicola. Sì, portiamo con noi la lezione dell’Olocausto, il risultato dell’esperimento europeo con il fascismo; una conclusione che si può trarre da quella campagna di annientamento è che è la prova definitiva di quanto sia malvagio il fascismo. Alcuni ebrei sembrano credere che una lezione più efficace dell’Olocausto dovrebbe essere che gli ebrei devono sostenere un fascismo che non prende di mira loro, ma solo altre minoranze. Soprattutto le minoranze che possono essere dannose anche per gli ebrei. È possibile un fascismo senza antisemitismo? La storia suggerirebbe di no. Un’ideologia che cerca di creare un’atmosfera in cui coloro che sono considerati estranei al vero spirito della nazione sono da biasimare per tutto ciò che va male, prima o poi si rivolterà contro gli ebrei. Ma le ideologie si evolvono. Se volete un esempio contemporaneo di un leader fascista che sembra essere piuttosto amichevole con gli ebrei in generale e preferisce averli come amici piuttosto che come nemici, non cercate altro che il presidente russo Vladimir Putin. Non è solo il fascismo ad essere cambiato. Anche l’antisemitismo si è evoluto e oggi è molto più incentrato sull’odio per il tipo “sbagliato” di ebrei, piuttosto che sull’odio per tutti gli ebrei. L’estrema destra odia i “globalisti” e l’estrema sinistra i “sionisti”. Entrambi odiano i “banchieri” o, come li chiama la Meloni nei suoi discorsi, gli “speculatori valutari”. Ma gli ebrei che condividono le loro idee sono i benvenuti. Proprio come lo erano per il movimento fascista italiano originario, almeno nelle sue fasi iniziali, prima che fosse gradualmente influenzato dalla Germania nazista.



La storia degli ebrei italiani e del fascismo italiano è complessa e troppo facile da generalizzare sulla base di pochi dati storici. Fino al 1938, quando l’Italia approvò le leggi razziali che escludevano gli ebrei dalla vita pubblica, tra cui il divieto di iscriversi al Partito Nazionale Fascista. Un sondaggio condotto per il partito, commissionato da Mussolini stesso, poco prima che gli ebrei venissero espulsi, mostrò che la percentuale di ebrei iscritti al partito fascista era circa tre volte superiore alla percentuale di ebrei nella popolazione italiana in generale.

Questo non significa che gli ebrei italiani fossero necessariamente predisposti al fascismo. Erano ugualmente importanti, se non di più, nei primi movimenti antifascisti e poi nei gruppi partigiani in guerra. Significa solo che gli ebrei italiani sono stati profondamente impegnati nella vita pubblica e nazionale, dal Risorgimento di Giuseppe Garibaldi a oggi, e alcuni di loro erano fascisti. Perché alcuni lo sono. Il punto fondamentale è che gli ebrei erano presenti dalla fondazione del movimento fascista italiano nel 1919 fino alla loro cacciata nel 1938. La storia ci permette di sostenere entrambe le tesi. Che il fascismo finisce sempre male per gli ebrei e che un fascismo favorevole agli ebrei o per lo meno neutrale nei confronti degli ebrei è possibile. Coloro che si oppongono al fascismo, non solo perché sono ebrei, saranno naturalmente d’accordo con la prima argomentazione, ma non possono permettersi di scartare completamente la seconda. Il fascismo, sotto qualsiasi nome scelga di essere chiamato, può essere attraente per molti ebrei, sia in Israele che nella diaspora. I fascisti dichiarano di rispettare la religione, di promuovere la legge e l’ordine, di offrire benefici alle famiglie numerose e, nella loro nuova iterazione, a differenza della maggior parte della sinistra contemporanea, di sostenere l’unico Stato ebraico del mondo. Naturalmente, aiuta il fatto che, invece degli ebrei, il gruppo principale che i fascisti occidentali non amano oggi sono i musulmani. Per gli ebrei che vivono in Israele, Europa e America Latina, in Paesi in cui i terroristi islamici hanno perpetrato attacchi mortali contro obiettivi ebraici negli ultimi decenni, questo è ben lungi dall’essere un punto di rottura. Il senso di colpa collettivo e la demonizzazione sono giustificati, ai loro occhi.



Semmai, è sorprendente che un numero maggiore di ebrei non sostenga il fascismo al giorno d’oggi e che, a nostro merito, siamo ancora molto più rappresentati nei partiti non fascisti. La storia e la memoria dell’Olocausto, a quanto pare, giocano ancora un ruolo nelle nostre scelte politiche, ma non c’è motivo di pensare che continuerà a farlo, come dimostra il numero non indifferente di ebrei che hanno votato per Donald Trump o Marine Le Pen e, almeno fino a poco tempo fa, ammirano Putin. Per non parlare degli sviluppi disastrosi della politica israeliana.

Per affrontare tutto questo, dovremmo smettere di sostenere che il fascismo è necessariamente antiebraico, anche se ci sono ampie prove storiche che alla fine porta a questo risultato. Dobbiamo accettare, anche solo per l’argomento politico attuale, che può esistere un fascismo in cui gli ebrei non sono perseguitati, persino un fascismo in cui gli ebrei sono benvenuti. Ma come politica dell’odio è sbagliata e distruttiva. Qui e ora. Non solo nella storia”.

Così Pfeffer. Chapeau.