Erdogan vuole i curdi in pasto e minaccia ancora il veto per Svezia e Finlandia nella Nato

1 Ottobre 2022 - 15.30

Lui vuole i curdi in pasto, perché le sue brame di potere e il centralismo nazionalista lo spingono a reprimere il popolo che reclama più autonomia.

Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan è tornato a minacciare il suo veto all’adesione di Svezia e Finlandia alla Nato, «fino a quando le promesse» fatte ad Ankara dai due Paesi nordici «non saranno mantenute».

Erdogan ha detto parlando all’Assemblea nazionale turca che fino a quando ciò non avverrà – riferendosi in particolare alla richiesta alla Svezia di non ospitare più esponenti curdi che Ankara considera terroristi – la Turchia «manterrà la sua posizione di principio».