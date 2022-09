Cresce l'ansia tra i russi: la conferma, da un sondaggio ufficiale

globalist Modifica articolo

30 Settembre 2022 - 14.25

Il livello di ansia dei russi è aumentato bruscamente, a determinarlo è stata la “mobilitazione parziale” nel Paese. Il dato emerge dai risultati del sondaggio fatto dalla Fondazione per l’opinione pubblica (UFM) che ha come principale cliente l’amministrazione del Presidente della Federazione Russa. Secondo lo studio – i rilevamenti sono del 25 settembre – alla domanda su quale umore prevale tra i tuoi parenti e amici, il 69 per cento degli intervistati ha risposto “Allarmante”.

Una settimana prima, il 18 settembre, solo il 35 per cento degli intervistati aveva risposto allo stesso modo. Si dichiara tranquillo solo il 26 per cento degli intervistati, una settimana prima erano il 57 per cento. Allo stesso tempo, il 64 per cento degli intervistati ha dichiarato che le decisioni delle autorità russe nell’ultimo mese non hanno causato malcontento o indignazione. Il 29 per cento ha risposto il contrario. Segue il giudizio sull’operato di Vladimir Putin come Presidente della Federazione Russa.

E’ stato apprezzato dal 75 per cento dei russi. Nell’ultima settimana, questa cifra è diminuita di cinque punti percentuali.