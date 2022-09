"Zaporizhzhia vuole entrare in Russia": un'altra farsa imposta da Putin

globalist Modifica articolo

28 Settembre 2022 - 10.19

Le autorità della regione di Zaporizhzhia, a seguito dei risultati del referendum, si rivolgeranno al presidente russo Vladimir Putin con la richiesta di esaminare la questione dell’adesione della regione alla Federazione Russa.

Lo ha annunciato il presidente del movimento `Siamo insieme alla Russia´ Vladimir Rogov, come riporta Tass. «Oggi faremo un appello a Vladimir Putin. – ha detto Solovyov – Per quanto ho capito la logica del processo, questo appello sarà preso in considerazione nei prossimi giorni».