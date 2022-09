L'europarlamentare di La France Insoumise: "Con Meloni il neo-fascismo arriva alle nostre porte"

globalist

26 Settembre 2022 - 00.52

Estrema destra al governo. “Terribile. Il neofascismo sta arrivando alle nostre porte con la vittoria di Meloni in Italia. L’ascesa del veleno reazionario, xenofobo e autoritario si conferma ovunque in Europa. L’allarme è serio: bisogna costruire un’alternativa di sinistra come antidoto”.

Ad affermarlo in un tweet è l’europarlamentare dell’estrema sinistra francese di La France Insoumise, Manon Aubry commentando l’esito delle elezioni in Italia.

«Più che mai – aggiunge- sarà necessario far risuonare questo slogan: `Siamo tutti antifascisti!´. Pensieri e solidarietà a tutti gli italiani che saranno toccati direttamente da questa politica ereditata da Mussolini. Dalla Francia resisteremo. Contro il Rn e l’estrema destra!».