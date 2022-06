Francia, Melenchon davanti a Macron: ma il presidente potrebbe raggiungere comunque la maggioranza

globalist

12 Giugno 2022 - 20.48

Preroll

La sinistra avanza e il centro macroniano regge. Vista con occhi italiani (anche se fare paragoni non è possibile) è che in Francia gli antifascisti sono maggioranza assoluta e l’estrema destra è comunque in un angolo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

La gauche unita Nupes, guidata dal leader radicale Jean-Luc Melenchon avrebbe ottenuto il 26,80% dei voti contro il 25,80% della coalizione Ensemble! di Emmanuel Macron al primo turno delle legislative francesi.

Middle placement Mobile

Questi i risultati dei primi exit-poll diffusi dalle tv francesi. Ma le prime proiezioni sui seggi danno ancora il partito di Macron la possibilità di mantenere la maggioranza assoluta. Ad Ensemble! vengono attribuiti fra 270 e 310 seggi. Alla gauche di Nupes (Jean-Luc Melenchon), andrebbero 170-220 seggi. La maggioranza assoluta è fissata a 289 seggi.

Dynamic 1

Per ottenere la maggioranza assoluta Macron dovrebbe superare la soglia di 289 seggi, che al momento non sembra essere garantita per la coalizione Ensenble! del presidente francese. Durante il suo primo mandato, Macron ha potuto godere di una maggioranza molto larga, pari a 341 seggi dell’Assemblea nazionale.

Astensione record al 51,5% –

Dynamic 2

L’astensione dovrebbe raggiungere un nuovo record per il primo turno delle elezioni legislative in Francia, al 51,5% secondo le stime di Ifop-Fiducial, leggermente al di sopra del precedente record del 2017 (51,3%). Lo riporta Le Figaro.