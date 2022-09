Germania, il governo pensa a nazionalizzare anche la filiale tedesca di Gazprom

globalist

22 Settembre 2022 - 15.19

Preroll

La Germania ha avviato un’importante campagna di nazionalizzazioni, per ridurre l’impatto sulla popolazione dei folli prezzi dell’energia. Dopo quella della compagnia energetica Uniper, il governo tedesco ha intenzione di nazionalizzare anche la filiale di Gazprom Securin Energy for Europe. Lo riferisce lo Spiegel senza citare le fonti. L’ex Gazprom Germania è ancora di proprietà della società energetica russa Gazprom, ma si trova sotto amministrazione fiduciaria del governo federale per garantire la sicurezza dell’approvvigionamento di gas in Germania.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Una portavoce del ministero dell’Economia si è limitata a dichiarare che nel governo federale sono in corso colloqui sul futuro di Securin Energy for Europe. Al momento non ha voluto fornire ulteriori dettagli. Ieri il governo federale ha annunciato l’intenzione di rilevare per il 99% il più importante importatore di gas della Germania, Uniper. Il contesto è la completa cessazione delle forniture di gas dalla Russia, come da contratto.