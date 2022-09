Meloni se ne infischia dei diritti civili: "Non sono d'accordo con le misure Ue contro l'Ungheria"

globalist

18 Settembre 2022 - 18.36

Giorgia Meloni è così attenta ai diritti civili e alla piena applicazione delle regole democratiche che dovrebbero essere alla base dell’Unione Europea, che non può essere un’unione di lazzaroni.

«Non non sono d’accordo con ciò che l’Ue sta facendo con l’Ungheria. Noi siamo in mezzo a una guerra, fatta contro l’occidente, noi non abbiamo interesse a spaccare l’Europa ma a compattare l’Europa contro gli avversari. All’Onu l’Ungheria non ha votato con la Russia ma con l’Europa. La Polonia è in prima fila nello scontro con la Russia e si sta accollando i Profughi dell’Ucraina e l’Ue fa iniziative e polemiche con al Polonia».

Lo ha detto la leader di FdI, Giorgia Meloni, a Mezz’ora in più, su Rai tre. Ma se non ci fossero vere regole democratiche che senso avrebbe l’Unione europea.