Ucraina, Blinken telefona a Draghi: "Grazie per il supporto, la sua è una guida esemplare"

globalist

15 Settembre 2022 - 09.12

Preroll

Anthony Blinken e Mario Draghi hanno parlato telefonicamente della difficile situazione globale legata alla guerra in Ucraina. Il segretario di Stato Usa ha ringraziato il Primo Ministro italiano “per la sua guida esemplare in uno dei periodi più difficili della storia recente e per il forte sostegno dell’Italia all’Ucraina”, ha scritto in una nota il portavoce di Blinken, Ned Price.

OutStream Desktop

Top right Mobile

“Il segretario ha sottolineato l’importanza di mantenere la solidarietà e la resilienza di fronte agli sforzi della Russia di utilizzare l’energia e altri mezzi per dividere i paesi che sostengono l’Ucraina. Il Segretario ha sottolineato il nostro impegno a lavorare con il prossimo governo italiano sull’ampio ventaglio dei nostri interessi condivisi”.