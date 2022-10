Ue, Michel saluta Draghi: "Grazie per il tuo lavoro, hai la nostra ammirazione"

globalist Modifica articolo

21 Ottobre 2022 - 11.16

Preroll

Al Consiglio europeo in corso a Bruxelles si è svolta una cerimonia di saluto e ringraziamento per il premier uscente Mario Draghi. E’ stato proiettato un video e i leader hanno ringraziato e applaudito il premier.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, a nome di tutti, ha espresso «un caloroso ringraziamento per il suo sincero lavoro», svolto «con esperienza, contribuendo alla ricchezza dei dibattiti, hai gestito brillantemente con l’arte della formula, lo stile conciso, breve e incisivo».

Middle placement Mobile

Mario hai tutto il nostro affetto, ammirazione, stima. Grazie per il tuo lavoro. Ti auguriamo tutto il meglio sul piano personale, whatever it takes”, ha detto, secondo quanto riportato da fonti Ue.