Draghi a Bruxelles: "La Ue è fonte di sicurezza e pace, sia la Stella Polare per il futuro"

21 Ottobre 2022 - 11.40

Mario Draghi, al termine dell’ultimo vertice di Bruxelles sull’energia, ha ringraziato per il video a lui dedicato e ha chiesto unità a tutti i leader presenti, in questo momento di difficoltà globale.

“Tutti considerano l’Ue una fonte di sicurezza, stabilità e pace. Dobbiamo tenerlo presente come stella polare per il futuro, soprattutto in tempi difficili come questi”. Lo ha detto il presidente del Consiglio Mario Draghi, a cui a Bruxelles i leader hanno tributato un saluto, con la proiezione di un video.

La dichiarazione presente nel video, ha detto Draghi, “afferma che l’Ue è il concetto rilevante per tutti i nostri paesi”.