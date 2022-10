Scambio della campanella tra Draghi e Meloni a Palazzo Chigi. Poi il consiglio dei ministri

globalist Modifica articolo

23 Ottobre 2022 - 12.06

Preroll

Giorgia Meloni è entrata a Palazzo Chigi accolta dal picchetto d’onore delle forze armate.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il premier uscente Mario Draghi ha accolto Giorgia Meloni all’ingresso della Sala delle Galere di Palazzo Chigi dove si terrà il passaggio delle consegne con la tradizionale cerimonia della campanella.

Middle placement Mobile

Mario Draghi consegna a Giorgia Meloni la campanella del Consiglio dei ministri formalizzando, nella sala delle galere, il passaggio delle consegne. Meloni si insedia quindi a Palazzo Chigi, pronta a presiedere il primo Cdm del suo governo. Il premier uscente scende le scale e saluta formalmente staff e dipendenti di palazzo che lo applaudono. Poi via, in auto per lasciare Piazza Colonna.

Dynamic 1

L’applauso per Draghi – Mario Draghi ha lasciato Palazzo Chigi dopo il passaggio di consegne con Giorgia Meloni e la foto di rito insieme al nuovo premier, al prossimo sottosegretario Alfredo Mantovano a quello uscente Roberto Garofoli e al segretario generale uscente di palazzo Chigi, Roberto Chieppa. Nel cortile, prima di lasciare il Palazzo, Draghi ha passato in rassegna il picchetto d’onore e poi è stato accolto dall’applauso dei dipendenti della presidenza del Consiglio.