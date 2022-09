Putin a Xi Jinping: "Apprezziamo la vostra posizione equilibrata sull'Ucraina, siamo con voi su Taiwan"

globalist

15 Settembre 2022 - 14.31

Vladimir Putin ha incontrato Xi Jinping a Samarcanda, in Uzbekistan, a margine del summit dell’Organizzazione per la cooperazione di Shangai. E’ il primo incontro tra i due leader dall’inizio della guerra in Ucraina.

Putin ha subito attaccato l’Occidente e gli Usa. “I tentativi di creare un mondo unipolare hanno recentamente assunto una forma orribile e sono assolutamente inaccettabili per la vasta maggioranza degli Stati sul pianeta”.

Putin sull’Ucraina

“Apprezziamo molto la posizione equilibrata degli amici cinesi in relazione alla crisi ucraina, comprendiamo le vostre domande e le vostre preoccupazioni su questo argomento: durante l’incontro di oggi, ovviamente, spiegheremo in dettaglio la nostra posizione su questo tema, anche se abbiamo parlato su questo prima”.

“Siamo con voi su Taiwan”

“Da parte nostra, aderiamo fermamente, in pratica, al principio di una Cina unica, condanniamo le provocazioni degli Stati Uniti e dei suoi satelliti nello Stretto di Taiwan”.

Gli scambi commerciali con Pechino

“I legami multiformi tra i nostri Paesi si stanno sviluppando attivamente. L’anno scorso il volume degli scambi commerciali è aumentato del 35% e ha superato i 140 miliardi di dollari. Nei primi sette mesi di quest’anno, il volume degli scambi bilaterali è aumentato di un altro 25%. Sono convinto che raggiungeremo nuovi record entro la fine dell’anno e nel prossimo futuro, come abbiamo concordato, aumenteremo il fatturato commerciale annuale a 200 miliardi di dollari e oltre”.