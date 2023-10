Xi Jinping e Putin rafforzano i legami russo-cinesi al Forum Belt and Road

globalist Modifica articolo

19 Ottobre 2023 - 01.38

Preroll

Il presidente cinese Xi Jinping ha accoltellato il suo omologo russo Vladimir Putin come un “vecchio amico” all’inizio del loro incontro bilaterale tenutosi in occasione del terzo forum sulla Belt and Road Initiative (BRI). Xi ha sottolineato il consolidamento delle relazioni tra i due Paesi e leader negli ultimi 10 anni attraverso oltre 40 incontri faccia a faccia, affermando che queste relazioni sono essenziali per “promuovere lo sviluppo globale” e coordinarsi di fronte alle sfide globali.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Il commercio bilaterale tra Cina e Russia ha raggiunto livelli record, con un valore di 176 miliardi di dollari nei primi nove mesi del 2023, avvicinandosi al traguardo di 200 miliardi entro il 2024.

Middle placement Mobile

I due leader avevano previsto di discutere progetti nei settori dell’energia, dell’aviazione, dell’automobile, dell’elettronica, dell’agricoltura e dello sport. Xi ha menzionato il progresso del progetto del gasdotto Mongolia-Russia, mentre Putin ha annunciato una nuova agenda di vendita di grano e altri beni fino al 2030.

Dynamic 1

Coordinamento su Questioni Globali e Riferimenti ai Conflitti in Ucraina e Medio Oriente

Putin ha sottolineato che i conflitti nel mondo rappresentano “minacce comuni” che rafforzano i rapporti tra Russia e Cina. Durante il loro incontro, avrebbero discusso dei conflitti in Ucraina e in Medio Oriente.

Dynamic 2

L’incontro tra Xi e Putin è avvenuto durante il terzo forum sulla Belt and Road Initiative. Xi ha proposto progetti orientati al mercato, incentrati sulle tecnologie verdi e su oltre 1.000 progetti più piccoli e mirati per lo sviluppo globale. Putin ha fornito il suo pieno sostegno alla BRI, sottolineandone il ruolo crescente come progetto infrastrutturale a livello globale.

L’incontro rappresenta un momento significativo per Putin, che ha visto il suo primo viaggio all’estero dopo il mandato d’arresto emesso a marzo dalla Corte Penale Internazionale per presunti crimini nella guerra in Ucraina.

Dynamic 3

Nel frattempo, il ministro degli Esteri russo, Serghei Lavrov, si è trasferito da Pechino a Pyongyang per discutere di collaborazione e armi.