Quanto pesa (e quanto vale) la corona della Regina Elisabetta?

9 Settembre 2022 - 14.58

La Corona che fu di Elisabetta II e che ora si poserà sul capo del figlio Carlo, è la corona di Sant’Edoardo, che si tramanda da secoli tra i regnanti inglesi.

E’ un pezzo di altissima oreficeria, decorato con centinaia di gemme e dall’evidente valore inestimabile. La sua realizzazione è da far risalire al regno di Carlo II nel 1661, in sostituzione di quella medievale che era stata fusa nel 1649 dai parlamentari. La corona ha un peso di 0,91 kg ed è alta 31,5 cm.

Le pietre preziose sono numerosissime: rubini, ametiste, zaffiri, granati, topazi e tormaline. All’interno, un berretto di velluto viola con alla base una fascia di ermellino. La Regina Elisabetta l’ha indossata durante la sua incoronazione e a ogni evento viene portata fuori dalla Crown Jewels, la collezione reale, che viene custodita nella Torre di Londra da oltre 600 anni.

Una recente stima parla di circa 2,6 miliardi di sterline, come valore totale del tesoro della Casa reale. Per quanto riguarda la sola Corona di Sant’Edoardo, invece, oltre a valutare il valore dell’oro e delle pietre preziose, gli esperti hanno tenuto conto anche della stima dell’ermellino e del pregiato velluto dell’interno. Il valore ipotizzato da chi ha condotto la stima, ha portato a un prezzo stimato in 3.658.373 sterline.