La Ue accusa Putin: "Vuole rompere la nostra pace sociale"

9 Settembre 2022 - 11.30

Jozef Sikela, ministro dell’Energia della Repubblica Ceca, al suo arrivo al Consiglio straordinario Energia a Bruxelles ha parlato della delicata situazione con le importazioni dalla Russia. La Repubblica Ceca, bisogna ricordarlo, ha la presidenza di turno della Ue.

«Siamo in una guerra energetica con la Russia. Putin cerca di manipolare il mercato del gas per rompere la pace sociale nei nostri Paesi, colpire il nostro stile di vista e danneggiare le nostre economie. Dobbiamo mandare un forte segnale che faremo tutto il necessario per proteggere le nostre famiglie, le nostre economie e assicurare che ci sarà energia a sufficiente e a un prezzo sostenibile».

«Sono certo che tutti gli Stati e la Commissione comprenderanno che non c’è tempo da perdere e che saremo in grado di mettere giù una lista di proposte che la Commissione trasformerà in proposte legislative», ha spiegato. «C’è già molto convergenza sulla necessità di fornite liquidità alle aziende energetiche e, dall’altra parte, ridurre la domanda di elettricità in modo simile a come abbiamo con il gas. Oggi concorderemo una direzione da indicare alla Commissione che poi presenterà le proposte su cui troveremo un accordo a livello Ue».