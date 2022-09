Harry Duca di Sussex, e la vana corsa al capezzale di Elisabetta II

globalist

9 Settembre 2022 - 13.58

Il Principe Harry, Duca di Sussex e secondo genito di Diana e Carlo, non è riuscito ad arrivare in tempo per salutare la nonna Elisabetta II, nella residenza di Balmoral in Scozia.

Harry doveva tenere un discorso ai WellChild Awards di Londra, evento annullato per accorrere al capezzale della Regina. Purtroppo, il Duca di Sussex non è riuscito ad arrivare al castello di Balmoral prima che Elisabetta II spirasse per sempre.

Il Daily Mail ha anche “rubato” alcuni scatti del principe, mentre in auto stava raggiungendo Balmoral con il volto segnato dalla tristezza. La morte di Elisabetta II ha permesso a Harry di incontrare nuovamente tutto il resto della Royal Family, l’ultima volta era accaduto per il funerale del Re consorte Filippo, nell’aprile dello scorso anno.

Il principe Harry ha lasciato di buon mattino, poco dopo le 08:00 ora locale, il castello di Balmoral dove era arrivato ieri sera. Ha trascorso dunque circa 12 ore con suo padre, re Carlo III, e il fratello, il principe William. Il duca di Sussex dovrebbe tornare a Windsor dove lo attende la moglie, Meghan Markle. Harry, l’ultimo della famiglia stretta ad arrivare a Balmoral, ieri non è per l’appunto riuscito a giungere in tempo al capezzale della nonna per vederla ancora viva.