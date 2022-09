Taiwan, il monito a Pechino: "Difenderemo la democrazia e il nostro stile di vita"

globalist

8 Settembre 2022 - 12.31

Tsai Ing-wen, presidente di Taiwan, ha ribadito ancora una volta alla Cina che l’isola non cederà alle minacce di Pechino. Tsai ha parlato nel corso di un incontro al palazzo presidenziale di Taipei con una delegazione di membri del Congresso degli Stati Uniti che ha ribadito il supporto «solido come una roccia» degli Stati Uniti all’isola. «Colgo questa opportunità per dire ai nostri amici che Taiwan non si pieghera’ alla pressione o alla coercizione», ha detto Tsai, citata dall’agenzia di Taiwan Central News Agency.

«Difenderemo le nostre istituzioni democratiche e il nostro stile di vita. Taiwan non cederà, e approfondiremo attivamente la cooperazione con i nostri partner democratici per salvaguardare congiuntamente la pace e la sicurezza regionali».

La delegazione statunitense in queste ore a Taiwan, guidata dalla senatrice democratica della Florida Stephanie Murphy, è la quarta composta da membri del Congresso Usa dalla visita sull’isola della speaker della Camera dei Rappresentanti, Nancy Pelosi: la sua missione di inizio agosto aveva innescato una furiosa reazione da parte della Cina che ha lanciato sette giorni di imponenti esercitazioni militari attorno all’isola, e ulteriormente innalzato la tensione con gli Stati Uniti, con cui Pechino ha deciso di interrompere il dialogo sul piano militare e la cooperazione in cinque altri campi, tra cui quello riguardante il contrasto al cambiamento climatico.