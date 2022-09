Il vescovo tedesco rompe i tabù: "L'omosessualità non è errore ma volontà di Dio"

globalist

7 Settembre 2022 - 21.19

Parole che rompono tabù e secoli di persecuzioni, discriminazioni e perbenismo: «L’omosessualità non è un errore di Dio, ma è voluta da Dio come la stessa creazione». Lo ha detto il vescovo cattolico di Aquisgrana, Helmut Dieser, parlando a Die Zeit, aggiungendo che sul tema «la mia visione è cambiata». Dieser ha detto che per lui è chiaro che Roma considera ancora l’omosessualità un peccato. Tuttavia, si tratterebbe di un concetto discutibile: «quando si tratta di amore, di questo tipo di amore, che è poi una forma erotica, quando il corpo diventa un’espressione di questo amore e il linguaggio di questo amore, allora penso: l’amore non può essere un peccato», dice Dieser.

Giovedì inizia a Francoforte sul Meno la quarta Assemblea sinodale dei cattolici tedeschi sulla riforma della Chiesa. Il vescovo di Aquisgrana presiede il forum sul partenariato e la sessualità. Come sottolinea l’agenzia tedesca Dpa, Dieser è considerato uno dei vescovi cattolici più progressisti della Germania.