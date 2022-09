La Ue: "Un milione di russi hanno i visti Schengen ma adesso sarà possibile riesaminarli"

globalist

6 Settembre 2022 - 16.48

Visti Ue che fare? C’è il turismo certo, ma c’è anche una guerra di invasione fatta dalla Russia, “Al momento sono stati emessi circa 1 milione di visti Schengen ai cittadini russi e, in seguito alle nuove linee guida che la Commissione pubblicherà a breve, sarà possibile per gli Stati membri «riesaminarli».

Lo ha detto la commissaria agli affari interni Ylva Johansson. «In questo momento i cittadini russi non dovrebbero avere un facile accesso all’Ue. Ed è per questo motivo che la Commissione adotta la proposta di piena sospensione dell’accordo sulla facilitazione dei visti tra Russia ed Ue», ha detto. Una volta che la proposta sarà accolta dal consiglio – già entro la settimana – la Commissione pubblicherà le nuove linee

«Viaggiare da turisti nell’Ue non è un diritto fondamentale», ha precisato la commissaria. «La Russia è responsabile per l’aggressione militare all’Ucraina con l’obiettivo di minarne l’indipendenza e l’integrità territoriale e questa è una minaccia anche alla nostra la sicurezza», ha aggiunto. La sospensione dell’accordo rende ai russi le procedure per i visti più costose, più complicate, e limita la possibilità degli ingressi multipli. «Faremo in modo di restare aperti per chi ne ha bisogno: attivisti, oppositori, giornalisti, studenti e familiari. Ma i visti turistici non sono una priorità».