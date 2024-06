Un viaggio tra cultura e memoria con il progetto "4P" dedicato a Pasolini

redazione Modifica articolo

4 Giugno 2024

Il progetto “4P – Percorsi transfrontalieri scoprendo Pier Paolo Pasolini” è un’iniziativa co-finanziata dall’Unione Europea nell’ambito del programma Interreg Italia-Slovenia. Il progetto, che vede il Comune di Pordenone come capofila, ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio pasoliniano e promuovere un turismo sostenibile legato alla figura del celebre intellettuale.

Il progetto prende spunto dai luoghi che hanno segnato la vita e l’opera di Pasolini, in particolare il Friuli e la Slovenia durante la Seconda Guerra Mondiale e il dopoguerra. Un periodo storico denso di cambiamenti sociali e culturali che ha profondamente influenzato il pensiero dell’intellettuale.

Attraverso lo studio di carteggi e reperti rinvenuti a Idrija (Slovenia), dove Pasolini visse per un anno e che troviamo in alcune sue poesie, il progetto 4P intende sviluppare una serie di prodotti culturali e turistici integrati transfrontalieri. Tra questi, un’esperienza immersiva a Casarsa, uno spazio espositivo presso il museo di Idrija, una mappa interattiva dei percorsi pasoliniani, una high school dedicata alle tematiche pasoliniane, laboratori e concorsi per giovani, e la stesura di strategie e piani d’azione congiunti tra Italia e Slovenia per la promozione, la conservazione e la valorizzazione dell’opera pasoliniana.

Oltre al Comune di Pordenone, il progetto coinvolge altri 17 Comuni, il Centro studi Pier Paolo Pasolini di Casarsa della Delizia, il Venetian Cluster, il Comune di Idrija, l’Agenzia di sviluppo di Idrija e Cerkno e l’Università di Nova Gorica. Il finanziamento ammonta a circa 1 milione di euro, proveniente per la quasi totalità da fondi europei per lo sviluppo regionale.