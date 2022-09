Gas, anche Erdogan lo ammette: "Putin lo sta usando come arma contro le sanzioni"

globalist

6 Settembre 2022 - 10.16

Recep Tayyip Erdogan, in un conferenza stampa trasmessa dalla Tv di Stato Trt, ha parlato dell’emergenza gas che attraversa l’Europa, indicando Vladimir Putin come responsabile principale per quanto sta accadendo. «Le sanzioni contro la Russia hanno spinto» il presidente russo Vladimir «Putin ad agire in questo modo, sta utilizzando ovviamente tutti suoi mezzi e le sue armi, e una delle sue carte più importanti è il gas naturale», ha detto Erdogan affermando che la Turchia «in questo momento non ha alcun problema riguardo alle forniture di gas naturale».

