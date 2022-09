Argentina, attentato contro Cristina Kirchner: un uomo le punta una pistola ma il colpo non parte | Il video

globalist

2 Settembre 2022 - 14.41

Preroll

Christina Kirchner, ex presidentessa dell’Argentina, è stata vittima di un tentato omicidio: mentre scendeva dall’auto davanti alla sua casa, un uomo le ha puntato una pistola alla testa, senza però riuscire a esplodere un colpo.

OutStream Desktop

Top right Mobile

Diversi canali televisivi hanno trasmesso l’immagine di una persona che mira alla testa di Kirchner mentre scende dall’auto che l’aveva accompagnata a casa sua nel quartiere Recoleta di Buenos Aires.

Middle placement Mobile

“Ora la situazione deve essere analizzata dal nostro personale forense per analizzare le impronte digitali e la capacità e disposizione che aveva questa persona”, ha detto il ministro. L’uomo, che non ha sparato, si è avvicinato alla Kirchner in mezzo alla folla in attesa per salutarla e chiederle un autografo sulla sua autobiografia.

Dynamic 1

Centinaia di attivisti si erano radunati dalla scorsa settimana davanti all’abitazione di Cristina Kirchner, 69 anni, accusata di frode e corruzione relative all’aggiudicazione di appalti pubblici nella sua roccaforte di Santa Cruz (sud), durante i suoi due mandati presidenziali (2007-15). L’accusa ha chiesto una condanna a 12 anni di reclusione e l’interdizione a vita dai pubblici uffici.

L’attacco alla vicepresidente è stato condannato dalla coalizione di opposizione Insieme per il cambiamento, che ha chiesto un’indagine sui fatti, oltre che dal governo.