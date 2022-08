globalist

31 Agosto 2022 - 10.31

Preroll

Il Cremlino ha espresso preoccupazione per le tensioni attorno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, la più grande d’Europa nel sud-est dell’Ucraina. La speranza, ha detto in conferenza stampa la portavoce del ministero degli Esteri russo Maria Zakharova, è che la visita al sito dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) «aiuti a fermare le presuntuose autorità di Kiev nella loro ricerca di provocare un disastro nucleare».

OutStream Desktop