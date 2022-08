Bando ai visti turistici russi, Borrell: "Non sono d'accordo, la proposta non otterrà l'unanimità"

globalist

29 Agosto 2022 - 09.25

Preroll

È improbabile che i ministri degli Esteri dell’Unione europea sostengano all’unanimità lo stop ai visti per tutti i cittadini russi, ha detto l’Alto rappresentante dell’Ue Josep Borrell.

OutStream Desktop

Top right Mobile

«Non credo che tagliare i rapporti con la popolazione civile russa aiuterà e non penso che questa idea avrà l’unanimità richiesta» durante la riunione che inizia domani dei ministri degli Esteri Ue, ha detto Borrell, alla TV austriaca Orf. Penso che dobbiamo rivedere il modo in cui alcuni russi ottengono il visto, dobbiamo essere più selettivi. Ma non sono favorevole a smettere di consegnare i visti a tutti i russi», ha spiegato l’Alto rappresentante.