Ucraina, l'Aiea annuncia: "A Zaporizhzhia la prossima settimana, Russia permettendo"

26 Agosto 2022 - 10.06

“La prossima settimana è prevista la visita della missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea) e ora si stanno decidendo tutte le rotte logistiche per consentire alla delegazione di raggiungere la centrale. Nonostante i russi abbiano concordato che la missione attraverserà il territorio dell’Ucraina, ora stanno creando tutte le condizioni affinché la missione non raggiunga l’obiettivo data la situazione che lo circonda”.

Lo ha affermato Lana Zerkal, consigliera del ministro dell’Energia ucraino a `Radio NV´, come riporta Ukrainska Pravda. Zerkal aggiunto che lo scopo principale della visita della missione dell’AIEA è monitorare la situazione alla stazione e adottare le misure necessarie per proteggere l’Europa e il mondo intero da un possibile disastro.