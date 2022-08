Ucraina, l'Aiea conferma: "Siamo molto vicini a un accordo su Zaporizhzhia, a giorni saremo lì"

globalist

25 Agosto 2022 - 15.20

Rafael Grossi, il direttore generale dell’Aiea, ha espresso l’auspicio che possa avvenire a “giorni” la visita dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, occupata dai russi, nell’Ucraina meridionale.

Alla domanda se i colloqui per un accordo con i russi sull’accesso alla struttura siano andati a buon fine, Grossi ha precisato che “siamo molto, molto vicini”, avvertendo però che l’operazione è stata “estremamente complessa. Dobbiamo andare lì, dobbiamo stabilizzare la situazione, dobbiamo garantire presto una presenza dell’Aiea”, ha poi sottolineato.

La disponibilità di Mosca

La Russia è pronta “fare tutto il necessario per organizzare la missione dell’Agenzia internazionale per l’energia atomica (Aiea)” nella centrale nucleare di Zaporizhzhia, in Ucraina. Lo ha reso noto la Duma, la Camera bassa del parlamento russo che si è riunita oggi per discutere la situazione all’impianto nucleare sotto controllo russo dallo scorso marzo.

“Il Consiglio della Duma riafferma la disponibilità della parte russa a fare tutto il necessario per organizzare una missione internazionale dell’Aiea presso la centrale nucleare di Zaporizhzhia in modo che gli esperti dell’agenzia possano testimoniare sul terreno che ci sono minacce poste dai continui attacchi ucraini contro l’impianto nucleare, con tragiche conseguenze per tutta l’umanità”, si legge nella nota riportata dall’agenzia Ria.