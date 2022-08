Ucraina, esplode un deposito di munizioni in Crimea: due civili feriti

globalist

16 Agosto 2022 - 11.25

Due civili sono stati feriti questa mattina a seguito dell’esplosione di munizioni nel villaggio di Maiske, nel distretto di Dzhankoi in Crimea, ma non sono in pericolo di vita. Lo ha detto il capo della Crimea, Sergey Aksyonov.

Il ministero della Difesa russo aveva in precedenza riferito dello scoppio di un incendio in un’area recintata di un deposito di munizioni nel villaggio di Maiske, aggiungendo che a seguito dell’incendio, le munizioni ‘stoccate’ sono esplose. La causa è ancora da stabilire.

“Ci sono due feriti tra la popolazione civile, non sono in pericolo di vita”, ha detto Aksyonov in un video pubblicato sul suo canale Telegram