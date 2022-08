Taiwan, nuove esercitazioni militari cinesi dopo la visita dei membri del Congresso Usa

globalist

Taiwan è teatro di nuove esercitazioni militari da parte dell’esercito cinese, dopo l’arrivo sull’isola di una delegazione di membri del Congresso Usa. Lo ha annunciato il portavoce del Comando Orientale dell’esercito di Pechino, Shi Yi, in una nota diffusa sul proprio account Weibo, il social network più utilizzato in Cina, in cui parla di “deterrente solenne” per i “brutti scherzi politici” di Stati Uniti e Taiwan.

Le forze del Comando Orientale, ha aggiunto, “prenderanno tutte le misure necessarie per difendere risolutamente la sovranità nazionale, la pace e la stabilità nello Stretto di Taiwan”. Ieri è giunta sull’isola una delegazione di cinque membri del Congresso Usa, capeggiata dal senatore democratico Ed Markey, per una visita di due giorni a Taiwan, a soli dodici giorni dall’arrivo a Taipei della delegazione guidata dalla speaker democratica della Camera, Nancy Pelosi, che ha fatto infuriare Pechino, e a cui la Cina ha risposto lanciando sette giorni di imponenti esercitazioni militari attorno all’isola.