Ucraina, il sindaco di Kharkiv ha denunciato nuovi bombardamenti nella notte

8 Agosto 2022 - 09.42

Il sindaco di Kharkiv, Igor Terekhov, dichiara che durante la notte sono stati segnalati bombardamenti russi nelle regioni di Kharkiv e Kiev in Ucraina. Citando le parole di Terekhov: «Intorno alle 4.40, Kharkiv è stata bombardata di nuovo. Una serie di esplosioni. Secondo i dati preliminari, i distretti di Novobavarsky e Nemyshlyansky sono stati bombardati».

In seguito ha detto che sono state segnalate sette esplosioni nella regione di Kiev. «Non ci sono informazioni sulle vittime, spero che non ci saranno», ha aggiunto.

La situazione a Bakhmut e Yakovlevka

L’esercito ucraino avrebbe inoltre neutralizzato dei gruppi di ricognizione delle forze armate russe e delle milizie separatiste del Donbass alle porte di Bakhmut e Yakovlevka, soggette a una pesante offensiva da parte delle forze russe.

Lo ha annunciato nel suo consueto resoconto su Facebook lo stato maggiore delle forze armate ucraine. Secondo l’aggiornamento, i combattimenti proseguono anche in direzione di Seversk – in particolare nelle regioni di Bryansk e Kursk – e in direzione di Kharkiv, dove le forze russe hanno effettuato intensi bombardamenti di artiglieria.

A Kramatorsk le forze ucraine avrebbero respinto un’offensiva russa nell’area di Verkhnekamenskoye, mentre in direzione di Bakhmut gruppi di ricognizione russi sarebbero stati «scoperti e neutralizzati» a Zaitsev, Yakolevka e Vershina.